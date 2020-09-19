Октябрьфест

Пусть сентябрь еще не догорел и юный октябрь только впереди: на Рязанской ВДНХ второй месяц осени вот-вот наступит. Октябрь не будет врываться безумными ветрами и проливными дождями — для нас он принесёт торжество гастрономии. Осеннее меню включает брецели, баварские колбаски и другие европейские блюда. Ну и какая золотая осень без золотых напитков?

А метать стаканы на стол будем под диджей-сеты и концертную программу.

Партнерами мероприятия выступают пабы «Две будки» и «Две будки в Ирландии», кафе «Городок» и «Бравос».