«Остров Сокровищ» — музыкальный спектакль о верной дружбе и злом предательстве, отваге и бесстрашии, о непокорных стихиях и прекрасном, заманчивом чувстве свободы. История Дженни, ставшей обладательницей страшной тайны пиратских сокровищ и отправившейся на их поиски по следам великого и могучего пирата Флинта. Опасное путешествие, верные друзья, схватки с пиратами, качка под ногами и звезды над головой — всё это заставит сердце биться чуть-чуть быстрее. Вас ждут веселые пиратские песни и танцы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Спектакль идёт без оркестра. Мюзикл в одном действии по мотивам одноименного романа Р. Стивенсона. Продолжительность 60 мин.

Режиссёр-постановщик — Сергей Калашников

Художник-постановщик — Ирина Долгова