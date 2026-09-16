На улице Есенина в Рязани снова спилили деревья

Спиленные деревья рязанцы заметили утром 15 сентября. По словам местных, спил свежий. Напомним. деревья начали спиливать с августа. Ранее власти сообщали, что на улице Есенина спилят сухие деревья и высадят новые. Их планируют разместить дальше от дороги, чтобы в будущем оставить возможность для расширения проезжей части. Все это сделают в рамках благоустройства улицы.