На улице Есенина в Рязани спилили деревья

На улице Есенина в Рязани спилили деревья. Сообщение об этом опубликовано в соцсетях. Отмечается, что деревья спилили до пеньков от улицы Грибоедова в сторону Дворца Первых. Рязанка спросила, почему деревья сначала кронировали 19 августа, а теперь и вовсе спилили.