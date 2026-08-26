На улице Есенина в Рязани спилили деревья
На улице Есенина в Рязани спилили деревья. Сообщение об этом опубликовано в соцсетях. Отмечается, что деревья спилили до пеньков от улицы Грибоедова в сторону Дворца Первых. Рязанка спросила, почему деревья сначала кронировали 19 августа, а теперь и вовсе спилили.
На улице Есенина в Рязани спилили деревья. Сообщение об этом опубликовано в соцсетях.
Отмечается, что деревья спилили до пеньков от улицы Грибоедова в сторону Дворца Первых.
Рязанка спросила, почему деревья сначала кронировали 19 августа, а теперь и вовсе спилили.
Отметим, на заседании правительства Рязанской области стало известно, что улицу Есенина ждет озеленение. Число планируемых к высадке растений не называлось.