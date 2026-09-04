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В Рязани хотят расширить улицу Есенина и проложить велодорожки
В Рязани подготовят комплексный проект развития улицы Есенина. Власти рассмотрят возможность расширения проезжей части, масштабного озеленения, а также обустройства новых пешеходных и велодорожек. Первые работы начнут уже этой осенью. Власти рассмотрят возможность расширения проезжей части, масштабного озеленения, а также обустройства новых пешеходных и велодорожек. Первые работы начнут уже этой осенью.

В Рязани подготовят комплексный проект развития улицы Есенина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Власти рассмотрят возможность расширения проезжей части, масштабного озеленения, а также обустройства новых пешеходных и велодорожек. Первые работы начнут уже этой осенью.

С улицы уберут сухие деревья и высадят новые. Их планируют разместить дальше от дороги, чтобы в будущем оставить возможность для расширения проезжей части.

Также Малков посетил территорию Дворца Первых. После реконструкции там вновь заработал фонтан, который не работал почти 40 лет.

Благоустройство территории продолжат. Здесь планируют установить дополнительные лавочки и привести в порядок остальные элементы пространства.

Фото: соцсети Павла Малкова.