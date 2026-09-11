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33 семьи купили квартиры по жилищным сертификатам после атаки на Рязань 15 мая
В минстрое отметили, что ведомство продолжает выдавать сертификаты рязанцам, лишившимся жилья после массированной атаки на областной центр. «Большинство пострадавших граждан уже получили сертификаты. В настоящее время по выданным сертификатам приобретено 33 жилых помещения. Работа по оплате сертификатов осуществляется с максимальной оперативностью», — указали в сообщении. Напомним, первые сертификаты на жилье выдали рязанцам в конце июля. Источник финансирования — региональный бюджет.

33 семьи, оставшиеся без жилья после атаки на Рязань 15 мая, купили квартиры по сертификатам. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Там отметили, что ведомство продолжает выдавать сертификаты рязанцам, лишившимся жилья после массированной атаки на областной центр.

«Большинство пострадавших граждан уже получили сертификаты. В настоящее время по выданным сертификатам приобретено 33 жилых помещения. Работа по оплате сертификатов осуществляется с максимальной оперативностью», — указали в сообщении.

Напомним, первые сертификаты на жилье выдали рязанцам в конце июля. Источник финансирования — региональный бюджет.

Все новости об атаке на Рязань 15 мая, при которой погибли пять человек, можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.