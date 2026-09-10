Рязанцы потребовали не трогать деревья в Лесопарке при будущем благоустройстве

10 сентября в Рязани состоялась встреча жителей по поводу благоустройства Лесопарка, запланированного на 2027 год. На встрече в центре «Под мостом» была корреспондент РЗН.инфо. Основная тема обсуждения — сохранение природного ландшафта на площади 143 гектара. Представитель эко-организации Наталья Исаева отметила, что лес защищает город от ветров со стороны Оки, поэтому зеленые насаждения нужно максимально сохранить и добавить новые.

10 сентября в Рязани состоялась встреча жителей по поводу благоустройства Лесопарка, запланированного на 2027 год. На встрече в центре «Под мостом» была корреспондент РЗН.инфо.

Основная тема обсуждения — сохранение природного ландшафта на площади 143 гектара. Представитель экоорганизации Наталья Исаева отметила, что лес защищает город от ветров со стороны Оки, поэтому зеленые насаждения нужно максимально сохранить и добавить новые.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Рязанской областной думы Сергей Пупков поддержал рязанцев в вопросе сохранения деревьев, уточнив, что иногда требуется санитарная вырубка больных растений. Также он предложил организовать занятия спортом для студентов РГУ на территории Лесопарка и провести встречу с ректором и спортивным активом вуза, чтобы те предложили свои идеи.

На встрече, несмотря на то, что это не было ее темой, рязанцы поднимали вопрос строительства филиала Национального центра «Россия». Наталья Исаева указала, что объект и планируемая парковка на 362 места находятся в черте лесопаркового пояса, что нарушает мораторий на изменение его границ. Другой рязанец Эдуард потребовал снести наццентр, который некоторые участники встречи назвали «сараем», и высадить на его месте деревья. Его поддержали аплодисментами.

Житель улицы Грибоедова Михаил предложил восстановить историческое футбольное поле и назвать его именем Олега Антошкина к 115-летию рязанского футбола. Также прозвучали идеи установки умных фитнес-тренажеров для молодежи, строительства еще одного памп-трека и создания площадки для лучного спорта. Кроме того, рязанцы настаивали на сохранении лыжни в лесопарке.

Участники встречи обратили внимание и на состояние уже существующей инфраструктуры. Заместитель руководителя МАУК «Лесопарк» Ольга сообщила о необходимости ремонта центра уличного спорта «Под мостом», который регулярно подтапливает. Также жители спросили про круглогодичную работу туалетов. Представительница администрации Мария Гермони ответила, что новый всепогодный санузел с подключением к центральной канализации уже строят в районе проезда Речников.

Архитектор Ольга Баранова предложила использовать свой проект малых архитектурных форм в русском стиле, который не затрагивает деревья, и готова передать его проектировщикам. Жители Олег и Илья выступили за создание дополнительных грунтовых или деревянных троп вместо асфальтированных эко-троп, чтобы сохранить атмосферу леса.

В завершение встречи организаторы пообещали включить все предложения в техническое задание для проектировщиков.