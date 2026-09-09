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В Рязани завершено строительство филиала Национального центра «Россия»
Завершилось строительство филиала Национального центра «Россия» в Рязани. Об этом Павел Малков сообщил 9 сентября на заседании регионального правительства. «У нас по сути завершено строительство национального центра „Россия“ в Рязани. Сейчас там идут формальные определенные процедуры», — заявил губернатор. Также Павел Малков отметил, что внутри смонтирована постоянная экспозиция по Рязани, в которой отразилось творчество Анатолия Новикова и Сергея Есенина. «Я думаю, всем будет очень интересно посмотреть», — заключил глава региона. Отметим, что с 4 августа в Рязани вступил в силу закон, запрещающий капитальное строительство в зонах подтопления — под ограничения попал и национальный центр «Россия», который теперь не могут ввести в эксплуатацию.

Завершилось строительство филиала Национального центра «Россия» в Рязани. Об этом Павел Малков сообщил 9 сентября на заседании регионального правительства.

«У нас по сути завершено строительство национального центра „Россия“ в Рязани. Сейчас там идут формальные определенные процедуры», — заявил губернатор.

Также Павел Малков отметил, что внутри смонтирована постоянная экспозиция по Рязани, в которой отразилось творчество Анатолия Новикова и Сергея Есенина.

«Я думаю, всем будет очень интересно посмотреть», — заключил глава региона.

Отметим, что с 4 августа в Рязани вступил в силу закон, запрещающий капитальное строительство в зонах подтопления — под ограничения попал и национальный центр «Россия», который теперь не могут ввести в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что развитие этой части города не ограничится только зданием. В планах масштабное благоустройство прилегающей территории. Также перед филиалом национального центра скоро появится ещё один скейт-парк, как на Лыбедском бульваре, памп-трек и спортивные площадки.