Рязанцы обеспокоены, что новая экотропа в Лесопарке «уплывет» весной
Рязанцы обеспокоены, что новая экотропа в Лесопарке «уплывет» во время весеннего паводка. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова.

«Кругляши из дерева в бетоне не понравились, теперь делают настил. А его не унесет весной паводком, как уносило такой же настил вдоль Орехового озера?» — задалась вопросом комментатор.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что деревянный настил укладывают поверх уже обустроенного бетона с деревом.

Вопрос в мэрии решили проигнорировать и в ответе сообщили, что работы по благоустройству еще не завершены.

Подрядчик планирует устранить дефекты на экотропе до конца 2025 года.

Отметим, в весенний разлив Оки в 2024 году настилы у Орешка унесло. После публикаций фото с плывущими деревянными элементами благоустройства в горадминистрации заявили, что контролируют перемещения настилов на Ореховом озере.

Впоследствии их стали убирать на период влажной погоды и возвращать на место в пляжный сезон.

Напомним, в начале сентября рязанцы заметили часть новой экотропы. Сообщалось, что работы должны завершиться до 15 августа. Но после опубликованных фото горожане остались недовольны качеством работ.

Поэтому «скандальную» экотропу из дерева и бетона начали переделывать.