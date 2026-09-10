Депутат Рады назвал идеи США «условиями капитуляции» Украины

Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины. Его слова 10 сентября передало ТАСС. Кроме того, депутат Рады выразил недовольство тем, что американские переговорщики посетили Москву семь раз, а Киев только один. Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября и встретились с российским лидером Владимиром Путиным. Затем отправились в столицу Украины. При этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее.

Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины. Его слова 10 сентября передало ТАСС.

Кроме того, депутат Рады выразил недовольство тем, что американские переговорщики посетили Москву семь раз, а Киев только один.

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в столицу России 5 сентября и встретились с Владимиром Путиным. Затем отправились в Киев.

При этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли условия мира хуже, чем были ранее.