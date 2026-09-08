Власти Украины заявили, что условия мира, привезенные из США, стали хуже прежних

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее. «Это был не то, что не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Условия хуже привезли, если раньше не требовалось изменений в конституции и признание территорий, то сейчас потребовали», — отметила она. Ранее стало известно, какие условия добавили в условия мирного договора между Россией и США. Одной из важнейших деталей плана стали обязательства по проведению референдума и выборов на Украине.

Власти Украины заявили, что условия мира, привезенные из США, стали хуже прежних. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее.

«Это был не то, что не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Условия хуже привезли, если раньше не требовалось изменений в конституции и признание территорий, то сейчас потребовали», — отметила она.

Ранее стало известно, какие условия добавили в условия мирного договора между Россией и США. Одной из важнейших деталей плана стали обязательства по проведению референдума и выборов на Украине.