В ЦБ заявили, что ситуация на рынке топлива станет предсказуемой к октябрю

Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что к концу октября, когда состоится опорное заседание, рынок топлива станет более понятным и предсказуемым. При этом Тремасов подчеркнул, что в настоящее время делать какие-либо выводы преждевременно.

Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что к концу октября, когда состоится опорное заседание, рынок топлива станет более понятным и предсказуемым. При этом Тремасов подчеркнул, что в настоящее время делать какие-либо выводы преждевременно.

Напомним, В Рязани начала действовать система «чёт-нечёт» с 28 августа. В первый день корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.

Позже власти ответили на жалобы рязанцев по поводу системы «чёт-нечёт» на местных АЗС и дорогого бензина.

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