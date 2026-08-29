Власти ответили на жалобы рязанцев по поводу дорогого бензина

Жители поинтересовались, почему на АЗС не регулируется стоимость бензина, а также обратили внимание на высокие цены. В минэкономразвития Рязанской области ответили, что ценообразование находится на контроле Федеральной антимонопольной службы. «Если вам известны конкретные случаи необоснованного повышения цен, сообщить о них можно на горячую линию ФАС: fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam, телефон: (499) 755-23-23 (доб. 062-105)», — добавили в ведомстве. Напомним, на АЗС в Рязани и Рязанском округе с 28 августа действует система «чет-нечет». Порядок заправки ведется по последней цифре госномера. Текст официального постановления можно прочитать по ссылке.

Власти ответили на жалобы рязанцев по поводу дорогого бензина. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.

Жители поинтересовались, почему на АЗС не регулируется стоимость бензина, а также обратили внимание на высокие цены.

В минэкономразвития Рязанской области ответили, что ценообразование находится на контроле Федеральной антимонопольной службы.

«Если вам известны конкретные случаи необоснованного повышения цен, сообщить о них можно на горячую линию ФАС: https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam, телефон: (499) 755-23-23 (доб. 062-105)», — добавили в ведомстве.

Напомним, на АЗС в Рязани и Рязанском округе с 28 августа действует система «чет-нечет». Порядок заправки ведется по последней цифре госномера. Текст официального постановления можно прочитать по ссылке.

Корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина в Рязани. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.