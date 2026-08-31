Власти ответили на жалобы рязанцев по поводу системы «чёт-нечёт» на местных АЗС

По словам местных жителей, после вступления в силу распоряжения на заправках ничего не поменялось: «как все заправлялись так и заправляются». В минэкономразвития по региону ответили, сообщив, что в Рязани и Рязанском округе уже действует новая система. Все автомобилисты обязаны заправляться в зависимости от последней цифры своего госномера: в чётные дни заправляются автомобили с чётными цифрами, а в нечётные — с нечётными. Также в ведомстве уточнили, что это временная мера, она не применяется на федеральных трассах и в других населённых пунктах региона. «Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется», — говорится в сообщении.

Рязанцы пожаловались на работу системы «чёт-нечёт» на местных АЗС. Информация появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

По словам местных жителей, после вступления в силу распоряжения на заправках ничего не поменялось: «как все заправлялись так и заправляются».

В минэкономразвития по региону ответили, сообщив, что в Рязани и Рязанском округе уже действует новая система. Все автомобилисты обязаны заправляться в зависимости от последней цифры своего госномера: в чётные дни заправляются автомобили с чётными цифрами, а в нечётные — с нечётными.

Также в ведомстве уточнили, что это временная мера, она не применяется на федеральных трассах и в других населённых пунктах региона.

«Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется», — говорится в сообщении.

Напомним, система «чёт-нечёт» начала действовать с 28 августа. В первый день корреспондент РНЗ. инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.