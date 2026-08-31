Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
23°
Втр, 01
27°
Срд, 02
25°
ЦБ USD 85.6 -0.35 29/08
ЦБ EUR 99.68 -0.62 29/08
Нал. USD 86.50 / 86.94 31/08 12:50
Нал. EUR 101.00 / 101.99 31/08 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
15 524
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
947
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 377
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 252
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти ответили на жалобы рязанцев по поводу системы «чёт-нечёт» на местных АЗС
По словам местных жителей, после вступления в силу распоряжения на заправках ничего не поменялось: «как все заправлялись так и заправляются». В минэкономразвития по региону ответили, сообщив, что в Рязани и Рязанском округе уже действует новая система. Все автомобилисты обязаны заправляться в зависимости от последней цифры своего госномера: в чётные дни заправляются автомобили с чётными цифрами, а в нечётные — с нечётными. Также в ведомстве уточнили, что это временная мера, она не применяется на федеральных трассах и в других населённых пунктах региона. «Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется», — говорится в сообщении.

Рязанцы пожаловались на работу системы «чёт-нечёт» на местных АЗС. Информация появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

По словам местных жителей, после вступления в силу распоряжения на заправках ничего не поменялось: «как все заправлялись так и заправляются».

В минэкономразвития по региону ответили, сообщив, что в Рязани и Рязанском округе уже действует новая система. Все автомобилисты обязаны заправляться в зависимости от последней цифры своего госномера: в чётные дни заправляются автомобили с чётными цифрами, а в нечётные — с нечётными.

Также в ведомстве уточнили, что это временная мера, она не применяется на федеральных трассах и в других населённых пунктах региона.

«Режим будет оперативно отменён, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется», — говорится в сообщении.

Напомним, система «чёт-нечёт» начала действовать с 28 августа. В первый день корреспондент РНЗ. инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.