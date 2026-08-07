Павел Малков сообщил подробности вечерней атаки на Рязанскую область
По словам главы региона, вечером 6 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Напомним, днем 6 августа над регионом перехватили шесть украинских дронов. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков сообщил подробности вечерней атаки на Рязанскую область. Соответствующая информация опубликована в его соцсетях.
По словам главы региона, вечером 6 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Напомним, днем 6 августа над регионом перехватили шесть украинских дронов.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.