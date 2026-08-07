Силы ПВО перехватили над Рязанской областью БПЛА
Всего над Россией в период с 20.00 6 августа до 8.00 7 августа уничтожены 203 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря. Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не уточняется.
Силы ПВО перехватили над Рязанской областью БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего над Россией в период с 20.00 6 августа до 8.00 7 августа уничтожены 203 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря.
Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не уточняется.
Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.
Обновлено: позже губернатор Павел Малков сообщил, что вечером 6 августа перехватили шесть дронов.