Силы ПВО перехватили над Рязанской областью БПЛА

Всего над Россией в период с 20.00 6 августа до 8.00 7 августа уничтожены 203 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря. Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не уточняется.