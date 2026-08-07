Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
31°
Сбт, 08
25°
Вск, 09
24°
ЦБ USD 81.41 0.48 07/08
ЦБ EUR 94.06 0.87 07/08
Нал. USD 83.01 / 83.15 07/08 16:20
Нал. EUR 96.00 / 96.50 07/08 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
54 минуты назад
119
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
4 часа назад
267
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
Вчера 14:46
635
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Силы ПВО перехватили над Рязанской областью БПЛА
Всего над Россией в период с 20.00 6 августа до 8.00 7 августа уничтожены 203 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря. Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не уточняется.

Силы ПВО перехватили над Рязанской областью БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в период с 20.00 6 августа до 8.00 7 августа уничтожены 203 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря.

Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не уточняется.

Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.

Обновлено: позже губернатор Павел Малков сообщил, что вечером 6 августа перехватили шесть дронов.