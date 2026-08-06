Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников

Как отметил глава региона, днём 6 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.