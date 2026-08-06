В Рязанской области снизились цены на бензин

По информации на 3 августа, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 77,58 рубля. При этом неделей ранее цена была на уровне 80,04 рубля. АИ-92 подешевел с 76,67 до 73,97 рубля, АИ-95 — с 81,71 до 79,35 рубля, дизельное топливо — с 83,44 до 82,37 рубля. Цена за АИ-98 и выше осталась на уровне 110,88 рубля. Ранее власти сообщили об ограничениях при продаже бензина в Рязанской области. В настоящее время на автозаправках сети «Роснефть» продажа топлива физическим лицам осуществляется с учетом временных ограничений объема — до 30 литров в бак.

В Рязанской области снизились цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации на 3 августа, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 77,58 рубля. При этом неделей ранее цена была на уровне 80,04 рубля.

АИ-92 подешевел с 76,67 до 73,97 рубля, АИ-95 — с 81,71 до 79,35 рубля, дизельное топливо — с 83,44 до 82,37 рубля.

Цена за АИ-98 и выше осталась на уровне 110,88 рубля.

Ранее власти в ответ на жалобы водителей на нехватку топлива сообщили об ограничениях при продаже бензина в Рязанской области. В настоящее время на автозаправках сети «Роснефть» отпуск физическим лицам осуществляется с учетом временных ограничений объема — до 30 литров в бак.