Рязанские водители сообщили о вновь пропавшем в городе бензине

Информация об этом появилась в соцсетях. По словам жителей, на большинстве АЗС в наличии остался только ДТ. Также отмечается, что рязанцы создали чат для автомобилистов, чтоб оперативно обмениваться информацией о наличии топлива на заправках Рязани. Напомним, в России разрешили продавать бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4.