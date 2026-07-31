В Росстате рассказали о ситуации с ценами на топливо в Рязанской области

По данным на 27 июля, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 80,04 рубля против 80,74 рубля неделей ранее. АИ-92 подешевел с 77,71 до 76,67 рубля, АИ-95 — с 82,14 до 81,71 рубля, дизельное топливо — с 86,75 до 83,44 рубля. Цена за АИ-98 и выше не изменилась и осталась на уровне 110,88 рубля.

В Росстате рассказали о ситуации с ценами на топливо в Рязанской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным на 27 июля, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 80,04 рубля против 80,74 рубля неделей ранее .

АИ-92 подешевел с 77,71 до 76,67 рубля, АИ-95 — с 82,14 до 81,71 рубля, дизельное топливо — с 86,75 до 83,44 рубля.

Цена за АИ-98 и выше не изменилась и осталась на уровне 110,88 рубля.