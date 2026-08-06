Власти сообщили об ограничениях при продаже бензина в Рязанской области

Информация появилась в комментариях в соцсетях. В минэкономразвития отметили, что в настоящее время на автозаправках сети «Роснефть» продажа топлива физическим лицам осуществляется с учетом временных ограничений объема — до 30 литров в бак. Также подчеркивается, что для стабилизации ситуации и решения проблемы с очередями предпринимаются необходимые меры. Ранее рязанские водители сообщили о вновь пропавшем в городе бензине.

Власти прокомментировали ситуацию с бензином в Рязанской области. Информация появилась в комментариях в соцсетях.

В минэкономразвития отметили, что в настоящее время на автозаправках сети «Роснефть» продажа топлива физическим лицам осуществляется с учетом временных ограничений объема — до 30 литров в бак.

Также подчеркивается, что для стабилизации ситуации и решения проблемы с очередями предпринимаются необходимые меры.

Ранее рязанские водители сообщили о вновь пропавшем в городе бензине.