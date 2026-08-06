В Рязанской области потратят 15 миллионов на борьбу с большегрузами-нарушителями

В Рязанской области объявили тендер на обслуживание автоматических весов для борьбы с большегрузами-нарушителями. Стоимость на сайте госзакупок — 15 миллионов 567 тысяч рублей. Работы по обеспечению бесперебойной фиксации нарушителей будут выполняться в два этапа: с 26 августа 2026 года по 21 февраля 2027 года. Подрядчик возьмет на себя обслуживание четырех автоматических комплексов. В зону ответственности исполнителя попадут участки дорог Сасово — Восход — Кадом, Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово, а также трасса Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал».

В Рязанской области объявили тендер на обслуживание автоматических весов для борьбы с большегрузами-нарушителями. Стоимость на сайте госзакупок — 15 миллионов 567 тысяч рублей.

Работы по обеспечению бесперебойной фиксации нарушителей будут выполняться в два этапа: с 26 августа 2026 года по 21 февраля 2027 года. Подрядчик возьмет на себя обслуживание четырех автоматических комплексов.

В зону ответственности исполнителя попадут участки дорог Сасово — Восход — Кадом, Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово, а также трасса Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал». Все собранные данные, включая фото- и видеофиксацию, весогабаритные параметры и скатность колес, должны в режиме реального времени передаваться по защищенным каналам связи на серверы ГКУ «ДДРО» в Рязани на ул. Фурманова, 60.

Согласно техзаданию, сбоем в работе АПВГК будет считаться простаивание комплекса или потеря связи более чем на шесть часов подряд. При любой поломке, сбое или акте вандализма подрядчик обязан выехать на место в течение 24 часов, провести диагностику и устранить неисправность.

Ежемесячно специалисты будут проверять индуктивные петли в асфальте, датчики осевых нагрузок, лазерные сканеры габаритов, камеры распознавания номеров и стальные опоры. Каждые 60 дней комплексы будут проходить обязательную калибровку с помощью специального тестового грузовика, а раз в квартал планируется проводить лабораторные испытания систем заземления и электропитания.

Напомним, проблема разрушения инфраструктуры из-за перегруза стоит в регионе крайне остро. В частности, Солотчинский мост через Оку в Рязани находится в предаварийном состоянии: несмотря на запрет проезда для грузовиков тяжелее 30 тонн, сотни машин с перевесом ежедневно проезжали по сооружению, а пункты весового контроля на момент написания большого материала РЗН.инфо о проблеме существовали лишь на онлайн-картах.

Не лучше ситуация и в Старожиловском округе, где трасса Истье — Чернобаево была фактически уничтожена вереницей из 300 груженых самосвалов, везущих песок для строительства нового моста. Дорогу пришлось экстренно перебирать капитально, снимая до 70 см основания, однако выбоины появляются вновь из-за постоянной запредельной нагрузки.