Движение большегрузов с перевесом приводит к разрушению дороги в Рязанской области

В Старожиловском округе в июне отремонтировали 900 кв. м дороги на участке Истье — Чернобаево — она связывает федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий». Ремонт числился как ямочный, но дорогу перебирали капитально: снимали до 70 см основания, доходили до сухого грунта, укладывали песок, геополотно, щебень и асфальт. Ранее дорогу ремонтировали в 2019 году. Причина повреждений трассы — резкий рост нагрузки из‑за строительства моста через Оку в 2025 году: по дороге проезжает до 300 груженых самосвалов с песком из карьеров Старожиловского округа. Усугубила ситуацию долгая снежная зима.

Движение большегрузов с перевесом приводит к разрушению дороги в Рязанской области, власти планируют усилить контроль. Об этом сообщили в эфире ТКР.

В Старожиловском округе в июне отремонтировали 900 кв. м дороги на участке Истье — Чернобаево — она связывает федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий». Ремонт числился как ямочный, но дорогу перебирали капитально: снимали до 70 см основания, доходили до сухого грунта, укладывали песок, геополотно, щебень и асфальт.

Ранее дорогу ремонтировали в 2019 году. Причина повреждений трассы — резкий рост нагрузки из‑за строительства моста через Оку в 2025 году: по дороге проезжает до 300 груженых самосвалов с песком из карьеров Старожиловского округа. Усугубила ситуацию долгая снежная зима.

Ремонт выполнили по инициативе депутата Госдумы Андрея Макарова. Контроль за исполнением поручения возложили на Юлию Феоктистову, помощника депутата нижней палаты парламента Федерального собрания по работе на территории Рязанской области.

Как отметил Андрей Макаров, капитальный ремонт трассы нецелесообразен до 2029 года, пока не завершится строительство моста, но потребовал от регионального минтранса найти временное решение.

Сейчас планируют проводить только ямочный ремонт по мере появления дефектов: объект находится на контроле, технадзор еженедельно осматривает дорогу и формирует задания для подрядчиков. При этом, как рассказали представители депутатского контроля, на уже отремонтированном участке вновь появляются выбоины — из‑за постоянной нагрузки от большегрузов. Ремонт может потребоваться снова.

Члены депутатского контроля на совещании договорились усилить контроль за большегрузным транспортом. На трассе в Истье уже установлены рамки весогабаритного контроля и барьеры вдоль дороги, однако часть водителей пытается их объезжать.

«По большегрузам проговорили сейчас на совещании, проведем на следующей неделе совместно с ГАИ, с минтрансом — как можно решить вопрос, потому как перегруз, трасса будет выходить и дальше из ненормативного состояния», — сообщил депутат рязоблдумы Сергей Лукьянов.

В сюжете отметили, что проблемные участки дороги Истье — Чернобаево будут ликвидировать планово по профильной программе. Вопрос о капремонте трассы решится после завершения строительства нового моста через Оку.

Напомним, строительство моста через Оку планируют завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, сам мост — 1,1 км.

Фото и видео: ТКР.