Объявлена угроза атаки БПЛА в Рязанской области
Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена в 13:43 6 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Напомним, в Минобороны сообщили о сбитых ночью беспилотниках над регионом. Губернатор Павел Малков уточнил их количество, а также рассказал об отсутствии пострадавших.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена в 13:43 6 августа.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны сообщили о сбитых ночью беспилотниках над регионом. Губернатор Павел Малков уточнил их количество, а также рассказал об отсутствии пострадавших.
В 18:44 угрозу отменили.