Объявлена угроза атаки БПЛА в Рязанской области

Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА на территории региона объявлена в 13:43 6 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Напомним, в Минобороны сообщили о сбитых ночью беспилотниках над регионом. Губернатор Павел Малков уточнил их количество, а также рассказал об отсутствии пострадавших.