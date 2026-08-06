Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях. Он сообщил, что ночью на 6 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в посте. Как сообщили в Минобороны, всего в течение ночи над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотников.