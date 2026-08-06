Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область
Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях. Он сообщил, что ночью на 6 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в посте. Как сообщили в Минобороны, всего в течение ночи над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотников.
Малков рассказал подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях.
Он сообщил, что ночью на 6 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА.
«Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в посте.
Напомним, угроза атаки БПЛА действовала в регионе более 10 часов.
Как сообщили в Минобороны, всего в течение ночи над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотников.