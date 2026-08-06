БПЛА сбили ночью над Рязанской областью

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа силами ПВО перехвачены 605 украинских беспилотника. БПЛА уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.