Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
29°
Птн, 07
32°
Сбт, 08
25°
ЦБ USD 80.93 -0.2 06/08
ЦБ EUR 93.19 -0.39 06/08
Нал. USD 82.40 / 82.50 06/08 10:55
Нал. EUR 95.00 / 95.99 06/08 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 2026 18:29
623
Как журналист РЗН.инфо «завладела» землями в Спасске и провела полдня...
Корреспондент РЗН.инфо отправилась на фестиваль «Небо Р...
4 августа 2026 14:54
902
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
3 157
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
5 007
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
БПЛА сбили ночью над Рязанской областью
Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа силами ПВО перехвачены 605 украинских беспилотника. БПЛА уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

БПЛА сбили ночью над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа силами ПВО перехвачены 605 украинских беспилотника.

БПЛА уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.