Над Рязанской областью сбили БПЛА

281 беспилотник самолетного типа над Россией перехвачен в период с 8.00 до 20.00 6 августа. Силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили число перехваченных над Рязанской областью БПЛА.