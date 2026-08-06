Над Рязанской областью сбили БПЛА
281 беспилотник самолетного типа над Россией перехвачен в период с 8.00 до 20.00 6 августа. Силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили число перехваченных над Рязанской областью БПЛА.
Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
281 беспилотник самолетного типа над Россией перехвачен в период с 8.00 до 20.00 6 августа.
Силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря.
В Минобороны не уточнили число перехваченных над Рязанской областью БПЛА.
Напомним, в регионе объявлена беспилотная опасность.
Обновлено: губернатор Павел Малков сообщил, что сбиты шесть дронов.