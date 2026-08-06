В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области в 20:31 6 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области в 20:31 6 августа.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Напомним, угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 13:43 до 18:44.
Обновлено: в 00:10 опасность налета дронов отменили.