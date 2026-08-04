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Елатьме присвоили почетное звание
Еще одному поселку в Рязанской области присвоили почетное звание «Населенный пункт трудовой славы». Соответствующее распоряжение главы региона опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». В документе отмечается, что за значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также массовый трудовой героизм и самоотверженность было решено присвоить почетное звание Рязанской области «Населенный пункт трудовой славы» рабочему поселку Елатьма Касимовского района.

Еще одному поселку в Рязанской области присвоили почетное звание «Населенный пункт трудовой славы». Соответствующее распоряжение главы региона опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В документе отмечается, что за значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также массовый трудовой героизм и самоотверженность было решено присвоить почетное звание Рязанской области «Населенный пункт трудовой славы» рабочему поселку Елатьма Касимовского района.

Ранее Сасову присвоили звание «Город трудовой славы». Мурмино также присваивали звание «Населенный пункт трудовой славы». Также звания удостоились Касимов и Рыбное.

В 2023 году президент присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».