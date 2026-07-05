Сасову присвоили звание «Город трудовой славы»

Оценивая развитие территории, Малков отметил, что в год своего столетия город продолжает уверенно двигаться вперед. Губернатор подчеркнул, что Сасово становится современнее и комфортнее, при этом сохраняя свою историю и особую атмосферу. В рамках празднования в городе также состоялся традиционный Всероссийский фестиваль народного творчества имени Александра Аверкина. Как отметил Павел Малков, песни выдающегося земляка наполнены искренней любовью к Родине и находят отклик у представителей разных поколений.

Губернатор Павел Малков вручил главе Сасовского муниципального округа Евгении Рубцовой грамоту о присвоении населенному пункту почетного звания Рязанской области «Город трудовой славы». По словам главы региона, это дань уважения поколениям сасовцев, которые своим трудом внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие страны.

Оценивая развитие территории, Малков отметил, что в год своего столетия город продолжает уверенно двигаться вперед. Губернатор подчеркнул, что Сасово становится современнее и комфортнее, при этом сохраняя свою историю и особую атмосферу.

В рамках празднования в городе также состоялся традиционный Всероссийский фестиваль народного творчества имени Александра Аверкина. Как отметил Павел Малков, песни выдающегося земляка наполнены искренней любовью к Родине и находят отклик у представителей разных поколений.

Мероприятие объединило участников из многих регионов России и Республики Беларусь. Гостей фестиваля приветствовали губернатор и главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов, который родился в Сасове. Доброй традицией стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии.

По мнению главы региона, именно такие события помогают сохранять культурные традиции и бережно хранить память о выдающихся земляках. В следующем году фестиваль имени Аверкина отметит свое тридцатилетие.