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Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего звания получили десять городов. Кроме Рязани, «Городами трудовой доблести» стали Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

Звания присвоены «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».