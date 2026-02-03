Посёлку Мурмино Рязанского округа присвоили звание «Населённый пункт трудовой славы»
Во время Великой Отечественной войны суконная фабрика имени Красной Армии в Мурмино работала без перебоев, выполняя военные заказы. К концу 1941 года производительность труда в прядильном цехе достигла 109,26%, в ткацком — 112,67%. Коллектив фабрики неоднократно становился победителем социалистических соревнований и получил Красное знамя в 1944 году.
Посёлку Мурмино Рязанского округа присвоили звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства.
В Рязанской области звания «Населенный пункт трудовой славы» получили Октябрьский, Баграмово и Шилово.
