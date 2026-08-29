В минприроды ответили на возмущения рязанцев о строительстве мусорного полигона

Жители в соцсетях выступили против планируемого строительства мусорного полигона вблизи посёлка Воропаевка в Путятинском округе. Они выразили мнение, что возведение такого объекта нанесёт вред экологии и здоровью людей. В региональном минприроды 28 августа ответили на сообщения. В ведомстве заявили, что строительство полигона будет возможно только при положительном заключении экологической экспертизы. «Удалённость от населённых пунктов учитывается специалистами при проведении государственной экологической экспертизы. Подчеркнем, что проектная документация полигона ещё готовится», — указано в ответе регионального минприроды.

Жители в соцсетях выступили против планируемого строительства мусорного полигона вблизи посёлка Воропаевка в Путятинском округе. Они выразили мнение, что возведение такого объекта нанесёт вред экологии и здоровью людей. В региональном минприроды 28 августа ответили на сообщения.

В ведомстве заявили, что строительство полигона будет возможно только при положительном заключении экологической экспертизы.

«Удалённость от населённых пунктов учитывается специалистами при проведении государственной экологической экспертизы. Подчеркнем, что проектная документация полигона ещё готовится», — указано в ответе регионального минприроды.

Ранее РЗН.инфо стало известно, что полигоны ТКО и мусоросортировочные станции разместят на следующих территориях: Казачья Слобода (Шацкий район), Кауровка (Касимовский), Журавинка (Ряжский), Воропаевка (Путятинский), Новиково (Скопинский). Строительство объектов планировали завершить в 2026 году.

Говорилось, что на возведение одного мусорного полигона или одной мусоросортировочной станции потратят более 11 млн рублей из областного бюджета и более 200 млн рублей из внебюджетных источников.

При обработке ТКО планировали использовать технологии автоматизированной сортировки мусора. По заявлению минприроды, полученные из отходов конечные продукты могут применять в других процессах.

При этом ранее жители выступили против строительства полигона ТКО и мусоросортировочной станции рядом с селом Казачья Слобода в Шацком округе. Из-за отказа ООО «Рязанский экотехнопарк» предоставить проектную документацию активисты обратились в суд, который обязал передать все необходимые бумаги для проведения общественной экологической экспертизы.

Позже губернатор Павел Малков сообщил, что строительство мусорного полигона в Шацком округе не планируется.