Павел Малков заявил, что в Шацком округе не будут строить мусорный полигон

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с активом Шацкого округа и заверил жителей, что строительство мусорного полигона на территории муниципалитета не планируется. По его словам, в регионе действует иная территориальная схема обращения с отходами, а слухи о появлении полигона в Шацке эксплуатируются отдельными людьми в своих интересах. В ходе встречи обсудили и социально-экономическое развитие округа. За последние годы здесь запустили 12 фельдшерско-акушерских пунктов, обновили автопарк школ и станций скорой помощи, а благодаря построенному обходу транзитный грузовой транспорт ушел из города.

14 августа губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с активом Шацкого округа и заверил жителей, что строительство мусорного полигона на территории муниципалитета не планируется. По его словам, в регионе действует иная территориальная схема обращения с отходами, а слухи о появлении полигона в Шацке эксплуатируются отдельными людьми в своих интересах.

В ходе встречи обсудили и социально-экономическое развитие округа. За последние годы здесь запустили 12 фельдшерско-акушерских пунктов, обновили автопарк школ и станций скорой помощи, а благодаря построенному обходу транзитный грузовой транспорт ушел из города. Среди приоритетов на будущее губернатор выделил поиск федерального финансирования для строительства очистных сооружений, повышение надежности электросетей совместно с «Россетями» и восстановление исторических объектов, включая Вышенский монастырь.

Тема размещения отходов остается резонансной для шатчан. Ранее местные жители выступили против строительства полигона ТКО и мусоросортировочной станции рядом с селом Казачья Слобода, которое по концессионному соглашению ведет ООО «Рязанский экотехнопарк». Из-за отказа компании предоставить проектную документацию активисты обратились в суд, который обязал концессионера предоставить все необходимые бумаги для проведения общественной экологической экспертизы.