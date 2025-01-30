В Рязанской области к 2026 году завершат строительство мусорных полигонов

Полигоны ТКО и мусоросортировочные станции разместят на следующих территориях: Казачья Слобода (Шацкий район), Кауровка (Касимовский), Журавинка (Ряжский), Воропаевка (Путятинский), Новиково (Скопинский).

Строительство четырех полигонов и пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области планируют завершить в 2026 году. Об этом РЗН. инфо рассказали в министерстве природопользования.

Согласно региональной программе по обращению с отходами, полигоны ТКО и мусоросортировочные станции разместят на следующих территориях: Казачья Слобода (Шацкий район), Кауровка (Касимовский), Журавинка (Ряжский), Воропаевка (Путятинский), Новиково (Скопинский).

Строительство мусороперерабатывающего завода в Рязанской области не предусмотрено.

На строительство одного мусорного полигона или одной мусоросортировочной станции потратят более 11 млн рублей из областного бюджета и более 200 млн рублей из внебюджетных источников.

При обработке ТКО будут использовать технологии автоматизированной сортировки мусора. По заявлению минприроды, полученные из отходов конечные продукты могут применять в других процессах.

Минприроды не стали отвечать на вопрос о том, поступали ли жалобы на строительство объектов от жителей ближайших населенных пунктов. Также там уточнили, что региональную программу по обращению с отходами опубликовали на сайте правительства для всеобщего доступа.

По сообщению минприроды, документы прошли государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Напомним, в марте 2024 года в Рязанской области отменили постановление о переводе земли около деревни Агарково под строительство мусорного полигона.

Ранее губернатор Павел Малков прокомментировал возможность строительства мусороперерабатывающего завода в Рязанской области.