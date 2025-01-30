Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 98.01 -0 31/01
ЦБ EUR 102.78 0.38 31/01
Нал. USD 100.50 / 100.00 30/01 18:25
Нал. EUR 105.00 / 105.95 30/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
Вчера 18:04
3 292
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
38 173
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
46 632
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
57 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области к 2026 году завершат строительство мусорных полигонов
Полигоны ТКО и мусоросортировочные станции разместят на следующих территориях: Казачья Слобода (Шацкий район), Кауровка (Касимовский), Журавинка (Ряжский), Воропаевка (Путятинский), Новиково (Скопинский).

Строительство четырех полигонов и пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области планируют завершить в 2026 году. Об этом РЗН. инфо рассказали в министерстве природопользования.

Согласно региональной программе по обращению с отходами, полигоны ТКО и мусоросортировочные станции разместят на следующих территориях: Казачья Слобода (Шацкий район), Кауровка (Касимовский), Журавинка (Ряжский), Воропаевка (Путятинский), Новиково (Скопинский).

Строительство мусороперерабатывающего завода в Рязанской области не предусмотрено.

На строительство одного мусорного полигона или одной мусоросортировочной станции потратят более 11 млн рублей из областного бюджета и более 200 млн рублей из внебюджетных источников.

При обработке ТКО будут использовать технологии автоматизированной сортировки мусора. По заявлению минприроды, полученные из отходов конечные продукты могут применять в других процессах.

Минприроды не стали отвечать на вопрос о том, поступали ли жалобы на строительство объектов от жителей ближайших населенных пунктов. Также там уточнили, что региональную программу по обращению с отходами опубликовали на сайте правительства для всеобщего доступа.

По сообщению минприроды, документы прошли государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Напомним, в марте 2024 года в Рязанской области отменили постановление о переводе земли около деревни Агарково под строительство мусорного полигона.

Ранее губернатор Павел Малков прокомментировал возможность строительства мусороперерабатывающего завода в Рязанской области.