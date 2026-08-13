Компанию обязали показать документы об экологической экспертизе в Шацком округе

Суд заставил ООО «Рязанский экотехнопарк» предоставить документы для экологической экспертизы проекта мусорного полигона рядом с селом Казачья Слобода в Шацком районе. Решение принято после того, как Рязанская региональная общественная организация «Центр общественной экологической экспертизы» подала иск в суд. Вблизи села планируется строительство полигона для твердых коммунальных отходов и мусоросортировочной станции. Эти объекты создаются по концессионному соглашению с Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Жители Шацкого района выступают против строительства полигона и просили провести общественную экологическую экспертизу. Однако «Рязанский экотехнопарк» не предоставил необходимые документы, что и стало причиной обращения в суд.

Суд обязал ООО «Рязанский экотехнопарк» предоставить документы для проведения экологической экспертизы проекта мусорного полигона вблизи села Казачья Слобода в Шацком районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что решение принято после того, как Рязанская региональная общественная организация «Центр общественной экологической экспертизы» подала иск в Арбитражный суд.

Известно, что вблизи села планируется строительство полигона для твердых коммунальных отходов и мусоросортировочной станции. Создание этих объектов осуществляется в рамках концессионного соглашения, подписанного между Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области и «Рязанским экотехнопарком».

Жители Шацкого района выступают против строительства полигона. Они обратились к организации с просьбой провести общественную экологическую экспертизу, включая оценку воздействия на окружающую среду. Однако организация не предоставила необходимые документы, что и стало причиной обращения в суд.

Суд указал, что компания обязана предоставить всю проектную документацию для экспертизы в течение трех рабочих дней после вступления решения в силу.