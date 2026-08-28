Власти Рязани рассказали о планах капитального ремонта улицы Новой

В Рязани планируют капитально отремонтировать улицу Новую в 2027 году. Это стало известно из ответа администрации города на вопрос местного жителя в соцсетях. «Мы уже подготовили проектную документацию. Если в следующем году получим финансирование, проект будет реализован», — сообщили в мэрии. Напомним, в августе 2023 года стало известно, что улицу Новую ждёт масштабная реконструкция. На её состояние обратил внимание губернатор Павел Малков после жалоб жителей в соцсетях. В планах — полноценный ремонт покрытия, обустройство тротуаров, создание карманов для общественного транспорта на остановке «Улица Гражданская». В октябре 2025 года по улице Новой организовали двустороннее движение в связи с ремонтом теплосети в центре города. После ремонта движение осталось двухсторонним.

В Рязани планируют капитально отремонтировать улицу Новую в 2027 году. Это стало известно из ответа администрации города на вопрос местного жителя в соцсетях.

«Мы уже подготовили проектную документацию. Если в следующем году получим финансирование, проект будет реализован», — сообщили в мэрии.

Напомним, в августе 2023 года стало известно, что улицу Новую ждёт масштабная реконструкция. На её состояние обратил внимание губернатор Павел Малков после жалоб жителей в соцсетях.

В планах — полноценный ремонт покрытия, обустройство тротуаров, создание карманов для общественного транспорта на остановке «Улица Гражданская».

В октябре 2025 года по улице Новой организовали двустороннее движение в связи с ремонтом теплосети в центре города. После ремонта движение осталось двухсторонним.