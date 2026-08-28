Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
19°
Сбт, 29
21°
Вск, 30
23°
ЦБ USD 85.95 1.67 28/08
ЦБ EUR 100.3 2.01 28/08
Нал. USD 86.25 / 85.80 28/08 15:55
Нал. EUR 100.65 / 101.55 28/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
Вчера 17:31
423
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
1 908
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
932
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
25 августа 11:12
798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти Рязани рассказали о планах капитального ремонта улицы Новой
В Рязани планируют капитально отремонтировать улицу Новую в 2027 году. Это стало известно из ответа администрации города на вопрос местного жителя в соцсетях. «Мы уже подготовили проектную документацию. Если в следующем году получим финансирование, проект будет реализован», — сообщили в мэрии. Напомним, в августе 2023 года стало известно, что улицу Новую ждёт масштабная реконструкция. На её состояние обратил внимание губернатор Павел Малков после жалоб жителей в соцсетях. В планах — полноценный ремонт покрытия, обустройство тротуаров, создание карманов для общественного транспорта на остановке «Улица Гражданская». В октябре 2025 года по улице Новой организовали двустороннее движение в связи с ремонтом теплосети в центре города. После ремонта движение осталось двухсторонним.

В Рязани планируют капитально отремонтировать улицу Новую в 2027 году. Это стало известно из ответа администрации города на вопрос местного жителя в соцсетях.

«Мы уже подготовили проектную документацию. Если в следующем году получим финансирование, проект будет реализован», — сообщили в мэрии.

Напомним, в августе 2023 года стало известно, что улицу Новую ждёт масштабная реконструкция. На её состояние обратил внимание губернатор Павел Малков после жалоб жителей в соцсетях.

В планах — полноценный ремонт покрытия, обустройство тротуаров, создание карманов для общественного транспорта на остановке «Улица Гражданская».

В октябре 2025 года по улице Новой организовали двустороннее движение в связи с ремонтом теплосети в центре города. После ремонта движение осталось двухсторонним.