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В Рязани улицу Новую планируют расширить и сделать двухсторонней
В Рязани улицу Новую планируют расширить и сделать двухсторонней в 2024—2025 годах.

В Рязани улицу Новую планируют расширить и сделать двухсторонней в 2024—2025 годах. Об этом во вторник, 1 августа, на заседании регионального правительства сообщил исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов.

Павел Малков зачитал жалобу рязанца о неудовлетворительном состоянии дороги на улице Новой. Артемов отчитался, что в этом году делался небольшой ямочный ремонт и уже разработана проектная документация по реконструкции данной дороги.

«Мы считаем, что эту дорогу надо делать ее от Касимовского шоссе до улицы Маяковского и двухсторонней. Если вы, Павел Викторович, дадите согласие, то мы готовы представить в минтранс региона обоснование стоимости объекта с возможностью ее реконструкции в период 2024—2025 годов», — сообщил Артемов.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра отметил, что это поможет улучшить транспортное сообщение и не только сделать дорогу двухсторонней в две полосы, но и привести в порядок тротуары.

Павел Малков согласился посмотреть обоснование и уже после этого принять решение.