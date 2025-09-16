В Рязани хотят организовать двустороннее движение по улице Новой из-за ремонта

Власти планируют организовать двустороннее движение по улице Новой из-за ремонта теплосети в центре города, работы лишили рязанцев горячей воды больше чем на месяц. О планах заявил замглавы рязанской администрации Олег Самсонов на комитете по бюджету гордумы. На улице Урицкого работы пока приостановили. «В данный момент у нас приехали гости в Кукольный театр. Подрядчик возобновит работы после 18 сентября, как только завершатся мероприятия. Работы сложные. Будем заходить на улицу Есенина, перекрывать перекресток, предварительно открыв двухполосное движение по улице Новой», — отметил Самсонов.

О ремонте на улице Великанова рассказали, что там работает подрядчик «Водоканала» на замену канализации, также работают подрядчики теплосети. Планируется, что все работы, включая замену автомагистрали, «если погода позволит», завершат в срок.

Напомним, рязанцы сообщали в редакцию РЗН. инфо, что несколько домов в центре города больше месяца живут без горячей воды, ее включат только в октябре.

«Придется потерпеть. Также на Урицкого дома без горячей воды. Пока срок капремонта — до 1 октября, его могут и продлить», — говорили тогда в диспетчерской.