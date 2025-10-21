Рязань
Двустороннее движение откроют на участке по улице Новой от Касимовского шоссе до улицы Горького 27 октября. Это решение, по данным мэрии, направлено на улучшение транспортной ситуации в городе. На участке установлены необходимые дорожные знаки. Кроме того, рязанцев предупредили о закрытии движения по улице Есенина на перекрестке с улицей Садовой. Из-за капремонта теплосетей проезд перекрыт до 14 ноября. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

На улице Новой в Рязани откроют двустороннее движение. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Двустороннее движение откроют на участке по улице Новой от Касимовского шоссе до улицы Горького 27 октября.

Это решение, по данным мэрии, направлено на улучшение транспортной ситуации в городе. На участке установлены необходимые дорожные знаки.

Кроме того, рязанцев предупредили о закрытии движения по улице Есенина на перекрестке с улицей Садовой. Из-за капремонта теплосетей проезд перекрыт до 14 ноября.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Напомним, рязанцы жаловались на состояние улицы Новой. Власти в 2023 году сообщали, что ее планируют сделать двухсторонней и расширить.

В октябре 2025 года стало известно, что по улице Новой хотят организовать двустороннее движение из-за ремонта теплосети в центре города, работы лишили рязанцев горячей воды больше чем на месяц.