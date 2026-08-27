Стали известны подробности крупного возгорания в Рязани

Об этом сообщили в МЧС по области. Напомним, пожар произошел на улице Весенней 26 августа в 17:20. На месте работали экстренные службы. В ведомстве отметили, что горел блок хозяйственных построек. В тушении участвовали 13 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара 200 м². В итоге огнем уничтожены хозпостройки. Видео с места можно посмотреть по ссылке. Ранее рязанцы заметили столб дыма.