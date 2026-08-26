Появились подробности о крупном возгорании в Рязани
Пожар произошел на улице Весенней 26 августа. По словам очевидцев, горят деревянные дома. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что пожар почти потушили. Видео с места можно посмотреть по ссылке. Ранее рязанцы заметили столб дыма и предположили, что пожар произошел на улице Высоковольтной.
Появились подробности о крупном возгорании в Рязани. Об этом сообщается в соцсетях.
Пожар произошел на улице Весенней 26 августа. По словам очевидцев, горят деревянные дома. На месте работают экстренные службы.
Очевидцы сообщают, что пожар почти потушили.
Видео с места можно посмотреть по ссылке.
Ранее рязанцы заметили столб дыма и предположили, что пожар произошел на улице Высоковольтной.