Появились подробности о крупном возгорании в Рязани

Пожар произошел на улице Весенней 26 августа. По словам очевидцев, горят деревянные дома. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что пожар почти потушили. Видео с места можно посмотреть по ссылке. Ранее рязанцы заметили столб дыма и предположили, что пожар произошел на улице Высоковольтной.