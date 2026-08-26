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В Рязани засняли столб дыма
Инцидент произошел вечером 26 августа. Местные жители заметили дым в районе улицы Высоковольтной. Рязанцы предположили, что возгорание произошло в заброшенном здании. Официальной информации о происшествии нет.

В Рязани засняли столб дыма. Видео опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 26 августа. Местные жители заметили дым в районе улицы Высоковольтной.

Рязанцы предположили, что возгорание произошло в заброшенном здании.

Официальной информации о происшествии нет.

Позже стало известно, что возгорание случилось на улице Весенней.