В Рязани засняли столб дыма
Инцидент произошел вечером 26 августа. Местные жители заметили дым в районе улицы Высоковольтной. Рязанцы предположили, что возгорание произошло в заброшенном здании. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязани засняли столб дыма. Видео опубликовано в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 26 августа. Местные жители заметили дым в районе улицы Высоковольтной.
Рязанцы предположили, что возгорание произошло в заброшенном здании.
Официальной информации о происшествии нет.
Позже стало известно, что возгорание случилось на улице Весенней.