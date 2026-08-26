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Власти ответили на вопрос о новых школах в центре Рязани
Рязанка написала, что большинство школ в Советском районе — небольшие, старой постройки, и не рассчитаны на существенный рост числа учеников. «При этом власти часто объясняют отсутствие новых современных школ тем, что в центре города нет свободных площадей. Но если появляется подходящее пустое пространство, простаивающее десятилетиями — даже недалеко от мэрии, — на нем почему-то тут же строят очередной жилой комплекс, а не школу, детский сад или поликлинику», — отметила девушка. В ответ горадминистрация обратила внимание, что власти уделяют особое внимание комплексному развитию районов города. «Приоритетным, конечно же, является строительство объектов социальной сферы. Работу проводим поэтапно в разных районах города. Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении для обеспечения комфорта и благополучия наших жителей», — отметили в ведомстве.

Власти ответили на вопрос о новых школах в центре Рязани. Комментарий мэрии опубликовали в ответ на жалобу жительницы города о нехватке школ и детских садов в Советском районе при активной застройке многоэтажками.

Рязанка написала, что большинство школ в Советском районе — небольшие, старой постройки, и не рассчитаны на существенный рост числа учеников.

«При этом власти часто объясняют отсутствие новых современных школ тем, что в центре города нет свободных площадей. Но если появляется подходящее пустое пространство, простаивающее десятилетиями — даже недалеко от мэрии, — на нем почему-то тут же строят очередной жилой комплекс, а не школу, детский сад или поликлинику», — отметила девушка.

В ответ горадминистрация обратила внимание, что власти уделяют особое внимание комплексному развитию районов города.

«Приоритетным, конечно же, является строительство объектов социальной сферы. Работу проводим поэтапно в разных районах города. Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении для обеспечения комфорта и благополучия наших жителей», — отметили в ведомстве.

Ранее в Рязани одобрили строительство ЖК из 13 пятиэтажек на территории «нижнего» Центрального рынка. Проект стройку школ не предусматривает.

Аналогичное разрешение на стройку получил проект многоэтажной застройки на территории бывшего мясокомбината.