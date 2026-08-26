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В Рязани одобрили высотную застройку на территории бывшего мясокомбината
В Рязани одобрили высотную застройку на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующее заключение о результатных общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка опубликовано в газете «Рязанские ведомости». В документе отмечается, что замечаний и предложений не поступало. Комиссия признала целесообразным предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером площадью 16 тысяч 143 м² на многоэтажную жилую застройку. Напомним, на территории бывшего мясокомбината планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест.

В Рязани одобрили высотную застройку на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующее заключение о результатных общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В документе отмечается, что замечаний и предложений не поступало.

Комиссия признала целесообразным предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером площадью 16 тысяч 143 м² на многоэтажную жилую застройку.

Напомним, на территории бывшего мясокомбината планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест.