В Рязани одобрили высотную застройку на территории бывшего мясокомбината

В Рязани одобрили высотную застройку на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующее заключение о результатных общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка опубликовано в газете «Рязанские ведомости». В документе отмечается, что замечаний и предложений не поступало. Комиссия признала целесообразным предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером площадью 16 тысяч 143 м² на многоэтажную жилую застройку. Напомним, на территории бывшего мясокомбината планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест.

В Рязани одобрили высотную застройку на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующее заключение о результатных общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В документе отмечается, что замечаний и предложений не поступало.

Комиссия признала целесообразным предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером площадью 16 тысяч 143 м² на многоэтажную жилую застройку.

Напомним, на территории бывшего мясокомбината планируется возведение шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса появится несколько сотен паковочных мест.