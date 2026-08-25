Павел Малков: Необходимо максимально вовлекать людей и бизнес в проект по масштабному озеленению Рязанской области

«Надо максимально вовлекать в этот проект людей, бизнес, учреждения всех сфер. Каждый должен принять участие, высадить хотя бы какое-то количество деревьев и кустарников. У каждого объекта должно быть все благоустроено, красиво и чисто, — добавил губернатор. — Я сам традиционно приму участие, куплю в местном питомнике несколько деревьев и посажу. Приятно смотреть на улицы, где мы прошлый год сажали деревья, они преображаются».

Необходимо максимально вовлекать людей и бизнес в проект по масштабному озеленению Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе заседания регионального правительства, на котором он дал ряд дополнительных поручений главам муниципалитетов. Осенью стартует очередной этап проекта по масштабному озеленению региона.

Губернатор отметил, что в социальных сетях жители активно интересуются планами озеленения Рязани, других муниципальных образований, предлагают локации, в которых, по их мнению, нужно обновлять либо добавлять деревья и кустарники.

Павел Малков сказал: «Идея, которую мы два года назад запускали, начинает жить сама по себе. Культура озеленения наших городов и населенных пунктов постепенно формируется. У нас много кто хочет участвовать в благоустройстве, озеленении территорий».

Он поручил главам всех округов сформировать планы по озеленению, проинформировать о них жителей.

«Надо максимально вовлекать в этот проект людей, бизнес, учреждения всех сфер. Каждый должен принять участие, высадить хотя бы какое-то количество деревьев и кустарников. У каждого объекта должно быть все благоустроено, красиво и чисто, — добавил губернатор. — Я сам традиционно приму участие, куплю в местном питомнике несколько деревьев и посажу. Приятно смотреть на улицы, где мы прошлый год сажали деревья, они преображаются».

Глава администрации Рязани Борис Ясинский доложил на заседании, что в рамках очередного этапа озеленения города в Центральном парке культуры и отдыха появится более 800 древовидных кустов, цветущих в разное время, в дополнение к более 500 деревьев и кустарников, высаженных там весной. На Лыбедском бульваре в районе улицы Маяковского планируется посадить более 300 саженцев лиственных и хвойных деревьев, а также свыше 2,5 тысячи кустарников, у Черезовских прудов на улице Новоселов — более 2 тысяч растений. Обновление ждет также Воскресенский сквер, площадь Мичурина и улицу Есенина. Кроме того, продолжатся работы по замене старых, аварийных деревьев, а также не прижившихся саженцев.

Кроме того, в ходе заседания губернатор поручил главам муниципальных образований оперативно отработать все жалобы жителей и убрать мусор, который остался на улицах после опиловки деревьев. В социальных сетях есть целый ряд обращений граждан из Рязани и других округов.

Павел Малков обратил внимание на недопустимость ситуации, когда месяцами не вывозятся остатки растительности.

Он также заявил: «Нельзя забывать про культуру работ. Это все-таки благоустройство. Делаем позитивную работу, а в итоге вызываем негатив у людей, причем совершенно справедливо. Такого быть не должно».