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Рязанцы возмущены кронированием деревьев на улице Есенина
По словам местных жителей, на улице Есенина начали спиливать кроны деревьев. «Как обычно ветки спилили, а стволы как истуканы стоят», — написала одна из местных жительниц. Ранее рязанцы сообщили, что обеспокоены состоянием деревьев на улице Есенина. Они говорили, что часть растений погибла.

Рязанцы возмущены кронированием деревьев на улице Есенина. Пост об этом опубликован 19 августа в соцсетях.

По словам местных жителей, на улице Есенина начали спиливать кроны деревьев.

«Как обычно ветки спилили, а стволы как истуканы стоят», — написала одна из местных жительниц.

Ранее рязанцы сообщили, что обеспокоены состоянием деревьев на улице Есенина. Они говорили, что часть растений погибла.