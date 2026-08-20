Рязанцы возмущены кронированием деревьев на улице Есенина

По словам местных жителей, на улице Есенина начали спиливать кроны деревьев. «Как обычно ветки спилили, а стволы как истуканы стоят», — написала одна из местных жительниц. Ранее рязанцы сообщили, что обеспокоены состоянием деревьев на улице Есенина. Они говорили, что часть растений погибла.