Минобрнауки: вузы не будут массово переходить на новую модель с 1 сентября

Российские вузы не будут массово переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Полностью завершить отказ от привычной модели бакалавриата и магистратуры планируют к 2030 году. Об этом РБК сообщили в Минобрнауки. По отдельным группам специальностей новые правила начнут вводить с 2027 года. Студенты, которые уже учатся или поступят в этом году на бакалавриат и магистратуру, смогут закончить обучение по выбранным программам. Дипломы бакалавра и магистра останутся действительными.

Российские вузы не будут массово переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Полностью завершить отказ от привычной модели бакалавриата и магистратуры планируют к 2030 году. Об этом РБК сообщили в Минобрнауки.

По отдельным группам специальностей новые правила начнут вводить с 2027 года. Студенты, которые уже учатся или поступят в этом году на бакалавриат и магистратуру, смогут закончить обучение по выбранным программам. Дипломы бакалавра и магистра останутся действительными.

Новую модель высшего образования начали тестировать в 2023 году. Вместо бакалавриата и магистратуры в ней предусмотрены базовое и специализированное высшее образование.

Сейчас эксперимент проходит в 17 вузах. В предстоящем учебном году студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе, для которых выделили 41,1 тысячи бюджетных мест.

Пилотный проект продлится до 2029/30 учебного года. Базовое высшее образование будет занимать от четырех до шести лет, а специализированное включит магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.