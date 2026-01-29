Рязань
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
2 часа назад
192
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 721
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 977
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 426
В Совфеде раскрыли подробности эксперимента с отменой бакалавриата и магистратуры
Приём на бакалавриат и магистратуру в России продолжится в тех вузах и программах, которые не участвуют в эксперименте по новой модели высшего образования, сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Изменения затронут лишь около 3% вузов — 11 учреждений перейдут к 2026-2027 учебному году на систему базового и специализированного образования вместо бакалавриата и магистратуры. Первый зампред Госдумы по науке Ксения Горячева уточнила, что эксперимент продлён до 2030 года и касается ограниченного числа вузов. С 1 сентября бакалавриат и магистратура сохраняются, так как президент расширил эксперимент до 17 вузов. Шендерюк-Жидков подчеркнул важность тщательной оценки результатов эксперимента перед его масштабированием.

Прием на бакалавриат и магистратуру в России продолжится в тех вузах и на тех программах, которые не участвуют в эксперименте по переходу на новую модель высшего образования. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что изменения коснутся лишь 3% высших учебных заведений страны.

Согласно планам, переход на новую модель образования, который предполагает отмену форматов «бакалавр» и «магистр», будет осуществлен в 11 вузах к 2026-2027 учебному году. Вместо этих форматов будет введено базовое и специализированное высшее образование.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева уточнила, что эксперимент был продлен до 2030 года и касается только ограниченного числа учебных заведений.

Шендерюк-Жидков отметил, что важно тщательно оценить последствия эксперимента, прежде чем принимать решения о его дальнейшем распространении.

Он также добавил, что с 1 сентября текущего года магистратура и бакалавриат останутся в действии, поскольку президент России продлил и расширил эксперимент на 17 вузов.

Ранее в ГД опровергли данные о переходе вузов на новую модель образования с сентября.