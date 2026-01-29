В Совфеде раскрыли подробности эксперимента с отменой бакалавриата и магистратуры

Приём на бакалавриат и магистратуру в России продолжится в тех вузах и программах, которые не участвуют в эксперименте по новой модели высшего образования, сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Изменения затронут лишь около 3% вузов — 11 учреждений перейдут к 2026-2027 учебному году на систему базового и специализированного образования вместо бакалавриата и магистратуры. Первый зампред Госдумы по науке Ксения Горячева уточнила, что эксперимент продлён до 2030 года и касается ограниченного числа вузов. С 1 сентября бакалавриат и магистратура сохраняются, так как президент расширил эксперимент до 17 вузов. Шендерюк-Жидков подчеркнул важность тщательной оценки результатов эксперимента перед его масштабированием.

Прием на бакалавриат и магистратуру в России продолжится в тех вузах и на тех программах, которые не участвуют в эксперименте по переходу на новую модель высшего образования. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что изменения коснутся лишь 3% высших учебных заведений страны.

Согласно планам, переход на новую модель образования, который предполагает отмену форматов «бакалавр» и «магистр», будет осуществлен в 11 вузах к 2026-2027 учебному году. Вместо этих форматов будет введено базовое и специализированное высшее образование.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева уточнила, что эксперимент был продлен до 2030 года и касается только ограниченного числа учебных заведений.

Шендерюк-Жидков отметил, что важно тщательно оценить последствия эксперимента, прежде чем принимать решения о его дальнейшем распространении.

Он также добавил, что с 1 сентября текущего года магистратура и бакалавриат останутся в действии, поскольку президент России продлил и расширил эксперимент на 17 вузов.

Ранее в ГД опровергли данные о переходе вузов на новую модель образования с сентября.