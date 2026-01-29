Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
ЦБ USD 76.27 -0.28 29/01
ЦБ EUR 91.3 0.37 29/01
Нал. USD 76.70 / 76.70 29/01 12:45
Нал. EUR 91.40 / 91.60 29/01 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 693
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 932
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 411
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума: российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
«Вместо формул „бакалавр“ и „магистр“ вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — уточнила Ксения Горячева в беседе с «РИА Новости».

С 1 сентября 2026 года в России отменят систему «бакалавр» и «магистр». Вместо нее введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом «Известиям» сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Вместо формул „бакалавр“ и „магистр“ вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — уточнила она в беседе с «РИА Новости».

Горячева заявила, что переход к новой системе высшего образования в 2026 году — результат многолетней работы страны, начавшейся с обсуждения отказа от Болонской системы в 2022 году. Пилотные проекты внедрили уже в шести университетах.

Отмечается, что новая система критически важна для инженерных и научно-интенсивных направлений: текущие программы не соответствуют рынку труда.

Студенты, уже обучавшиеся по старой системе, завершат свой курс — новую систему применят к абитуриентам с 2026/2027 учебного года.