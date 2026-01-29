Госдума: российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

«Вместо формул „бакалавр“ и „магистр“ вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — уточнила Ксения Горячева в беседе с «РИА Новости».

С 1 сентября 2026 года в России отменят систему «бакалавр» и «магистр». Вместо нее введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом «Известиям» сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Горячева заявила, что переход к новой системе высшего образования в 2026 году — результат многолетней работы страны, начавшейся с обсуждения отказа от Болонской системы в 2022 году. Пилотные проекты внедрили уже в шести университетах.

Отмечается, что новая система критически важна для инженерных и научно-интенсивных направлений: текущие программы не соответствуют рынку труда.

Студенты, уже обучавшиеся по старой системе, завершат свой курс — новую систему применят к абитуриентам с 2026/2027 учебного года.